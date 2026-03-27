ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は２７日、最終回を迎えた。トキ（高石あかり）と八雲（トミー・バストウ）の、何気ないが、ほほ笑ましい日常の素晴らしさが幕を閉じたが、ネットでは、最後までヒロインの両親が健在だったことに「珍しい」などの声が上がった。

「ばけばけ」最終回は、トキが丈（杉田雷麟）へ八雲との日々の振り返りを伝えていた。トキは、八雲のコートを「フロッグコート」と呼んでおり、八雲は何度も何度もトキに「フロッグコート」と呼ばせていたことを振り返ると、丈は思わず吹き出す。正しくは「フロッグ（カエル）」ではなく「フロック」であると訂正し、トキは「カエルコートじゃ？」ときょとん。

これを聞いていた司之介（岡部たかし）もフミ（池脇千鶴）もクマ（夏目透羽）も大爆笑。「カエルコートなわけないじゃろ」「おっかしい〜」とツッコみ、フミは「でもおトキ、こげな話がええんじゃない？」「だってヘブンさんと二人、こげな夫婦だったじゃない。たあいもない、スバラシな毎日だったやない」と助言する。

朝ドラではヒロインの親が亡くなるシーンは、長い期間の一つの節目として描かれることが多く、前回の「あんぱん」では物語序盤で父（加瀬亮）が出張先で病死。「虎に翼」では、司之介を演じた岡部たかしが、やはり父親を演じ、裁判で無実を勝ち取った後に死去。「ブギウギ」でも、育ての親ではあるが母・ツヤ（水川あさみ）が病で死に、それにショックを受けた父・梅吉が酒に溺れ、その後やはり天国へ。

「らんまん」でも神木隆之介演じる主人公・万太郎の母・ヒサ（広末涼子）は万太郎が幼い頃に死去。「舞いあがれ！」でも父・浩太（高橋克典）は急死し、工場を母とヒロインが必死にもり立てて行く。「ちむどんどん」でもドラマスタート直後に父・賢三（大森南朋）がさとうきび畑で倒れその後死去。「カムカムエヴリバディ」でも、初代のヒロイン・安子の父・金太（甲本雅裕）が戦後、焼け跡の中で始めた和菓子店の中で、戦争に送った息子・算太の夢を見て亡くなる…。

「ばけばけ」でも、トキの本当の父である傳（堤真一）は亡くなっているが、事実上、トキを育て上げた松野の両親は最後まで元気いっぱい。ネットでも「ヒロインの両親が最初から最後まで２人とも生きてたの珍しくない？」「ヒロインの両親が最終回まで健在って珍しいような」「最終回まで家族３人一緒にいるとは…最高やんけ」「主人公の一代記で両親が最後までお元気なの、かなり珍しいかも」「最終回までヒロイン両親が健在！よかった！」などの声が上がっていた。