歌手の近藤真彦（61）が、26日放送のMBSテレビ「クイズ！昭和100年プラス」に出演。黒柳徹子との思い出話を披露した。

番組は激動の昭和から平成、令和とクイズ形式で振り返る企画。初めて買ったCDの話になると、近藤は「およげたいやきくん」と振り返ったが、「でも、僕らの世代って、テレビの歌番組なんかはカセットで録音するの」と回想した。

当時は録音機能が付いているラジカセを活用。「テレビに向かって、カセットテープで録音とボタンを2つ押して」と近藤が振り返ると、井森美幸や神田愛花も一様に「やりました」と同調した。

だが、ハプニングも付きものだ。「イントロから絶対にキレイにやりたいから」と近藤は「“みんな、ちょっと静かにして”と部屋中に（言って）。それで録音するんだけど、イントロで黒柳さんがしゃべっちゃうの」と、歌番組でMCを務めた黒柳徹子のコメントが、どうしても音楽に乗って録音されてしまうという。

これには「分かる！」とスタジオからも共感の声が上がり、近藤は「分かるでしょ。あれがいらないのよ！」と、バラエティー番組のノリで思わず本音を口にした。

「最近○○さんは○○にこっていて、とか、必ずやるでしょ。あれはさ、“シー”って言ってんのに！」と、折角部屋中を静まらせたのに、台無しになったと苦笑いしていた。