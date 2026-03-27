トランプ大統領　イランのエネルギー施設への軍事攻撃を10日間延期…一方、1万人規模の地上部隊“追加派兵”報道も

アメリカのトランプ大統領は、イランのエネルギー施設への軍事攻撃を10日間延期すると表明しました。

一方で、イラン周辺に1万人規模の地上部隊を追加派兵するとの報道もあり、緊迫した状態が続いています。

トランプ大統領は26日、自身のSNSに「イラン政府の要請に基づき、エネルギー施設への攻撃を10日間延期する」と投稿しました。

期限はアメリカ東部時間4月6日、日本時間の4月7日午前9時としています。

トランプ大統領：

イランはとても丁寧に延期を要求してきた。7日間（の延期）を求めたが、船舶通過を許可したので10日にした。

トランプ大統領はFOXニュースに出演し、攻撃を延期した経緯について、「イラン側が非常に丁寧に、もう少し時間をもらえないかと頼んできたからだ」と説明しました。

こうした中、ウォールストリート・ジャーナルは26日、国防総省が中東地域に最大1万人の地上部隊の追加派遣を検討していると報じました。

トランプ政権はエネルギー施設への攻撃を延期し、交渉を進める一方で、イランへの圧力を強めています。