タレントのナジャ・グランディーバ（51）が27日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。26日に東京・豊島区のサンシャインシティ内にあるポケットモンスターのグッズなどを販売する店舗「ポケモンセンターメガトウキョー」で働くアルバイト女性が元交際相手に刺されて亡くなり、刺した男も自身の首を切りつけて死亡した事件についてコメントした。

MC石井亮次が「今回は刺して、自分も刺して死んでいる」と話して意見を求めた。ナジャは「ナイフ…凶器をもって、そのまま店に入って、一直線に行った感じじゃないですか。で、自分も死ぬわけでしょ。それぐらい殺意を持つ人を、防げたのかな、っていうと、その現場でどうしようもなかったような気もするんですよね。そう考えると、事前に何回か逮捕されてる、っていう、その時の対応が重要になってくるのかな、と思うんですけど、今の話（カウンセリングが強制ではないこと）では限界があるのかなと思う。それを思うと、亡くなった方の友だち、家族の方なんかを考えると、気持ちを考えると、もうちょっと何かをしてあげてほしいなと思う…なんか対応、対策をね」と話した。

事件は26日午後7時15分に東京・池袋のポケモンセンターで発生。アルバイト春川萌衣さん（21）が住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）に刺されて亡くなり、男も自身の首を切りつけて死亡した。2人は元交際関係で、警視庁は以前に被害女性から相談を受けており、男をストーカー規制法違反容疑で逮捕していた。男は警視庁からカウンセリングや治療を勧められたが拒否をしていたという。