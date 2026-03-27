KAT-TUNが解散してから1年が経つ。3月22日には楽曲全312曲がサブスクリプション解禁され、再集結を期待する声が高まっているがーー。

昨年3月31日に解散したKAT-TUN。解散時のメンバーである亀梨和也（40）、上田竜也（42）、中丸雄一（42）はそれぞれソロ活動に取り組んでいるが、あの脱退メンバーにも動きがあった。

「’24年2月から刑務所に収監されていた田中聖さん（40）をめぐり、2月下旬から出所したとの噂がSNS上で駆け巡りました。3月にはSmart FLASHの取材に聖さんの父が応じ、聖さんの出所を認めました。その後、弟で俳優の田中彪さん（34）のYouTubeチャンネルに聖さんが出演。さらにKAT-TUNの20周年記念日である3月22日には聖さんがXに《Happy Birthday》と書き込み、ファンを歓喜させました」（スポーツ紙記者）

赤西仁（41）、田口淳之介（40）も芸能活動を継続しており、解散はしたものの6人の集結は可能な状態に。しかし……。

「田口さんはメンバーとの距離を感じているようです」

と語るのは田口の知人。亀梨は’26年2月に発売されたアイドル誌『Myojo』で元メンバーに対し《“これからもよろしく”の一言》と語り、中丸も‘25年11月の解散ライブで「エンタメの世界には6人ともいる。未来のことはわからないけど、どこかで交われたら」と話していたが……。

「田口さんは『“今の関係性のままでよろしく”という意味だよ』と話していました。田口さんは自分から脱退したためにメンバーには連絡しづらく、脱退後は一度も連絡を取っていないと話していましたから、田口さんとしてはやや疎遠に感じているようです。

亀梨さんや中丸さんは再集結に前向きな気持ちを持っているようなので、田口さんの気持ちが晴れれば一気に実現が近づきそうですね」（前出・田口の知人）