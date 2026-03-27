ロバート秋山が“秋山芭蕉”に変身、ジョイフル春夏新グランドメニュー発表会 / 厚切りステーキや白桃スイーツなど

ファミレスチェーンのジョイフルは、4月1日(水)15時より「2026年春夏 新グランドメニュー」を販売開始する。これに先立ち、3月26日(木)には新グランドメニューおよび新TV-CMの発表会を開催した。

発表会にはお笑いトリオ･ロバートの秋山竜次さん、株式会社ジョイフル代表取締役社長・穴見くるみ氏らが登壇した。

株式会社ジョイフル代表取締役社長・穴見くるみ氏

ファミリーレストラン「ジョイフル」を展開する同社は、創業50周年を迎える節目に合わせ、春夏の新グランドメニューを刷新。イベントでは「ジョイフル宣伝部長」を務める秋山さんが和装姿の“俳人 秋山芭蕉”として登場した。

ロバートの秋山竜次さん

ジョイフル社員が詠んだ「春の新メニュー俳句」を即興で講評する俳句ショーでは、「春が来た 豚肩白桃 お目見えだ」という句を、秋山芭蕉が「恐縮です 豚のお肩と 白い桃」と添削。軽快なやりとりで会場を盛り上げながら、新メニューの魅力を発信した。

句を添削する秋山芭蕉

〈厚切り肉から白桃スイーツまで新メニュー充実〉

新メニューでは、肉厚で食べ応えのあるグリル料理から和食、健康志向メニュー、スイーツまで幅広くラインアップする。

【画像７点を見る】豚肩ロースステーキ、ぶっかけおろしそば、パワーサラダ、薪窯ベーコンピザ、パフェ、クレープなど、新商品の画像を見る

目玉商品の「肉旨!厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油」は、噛むたびに豚肉の旨味が広がるガッツリ系メニューで、にんにく醤油ソースとの相性が特徴。

豚肩ロースステーキ を前に舌なめずりする秋山さん

「野菜かき揚げのぶっかけおろしそばと釜揚げしらす丼」は、こだわりの出汁とコシのある麺、ふっくらとしたしらすを楽しめる一品となっている。

健康志向メニューとしては「カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ&アサイーヨーグルト」が登場。栄養バランスを意識したサラダにアサイーヨーグルトを組み合わせた構成で、美容や腸活を意識する層にも向けた内容だ。

そのほか、「イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ」「ジョイフル薪窯ベーコンピザ」なども新たに加わり、食事シーンに合わせた選択肢を拡充する。

〈白桃スイーツで春らしさを演出〉

デザートには、白桃を主役にしたスイーツを用意。「ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ」はジューシーな白桃とフロマージュクリーム、ベリーの酸味を組み合わせた一品で、カフェ利用にも適したメニュー。「魅惑のクレープ 白桃と3種ベリー」は、もちもち食感のクレープ生地で果肉とベリーを包んだ華やかなデザートとなっている。

ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ／739円（税込812円）

〈ジョイフルは創業50周年〉

創業50周年を迎えるジョイフルは、品質･価格･メニューの幅を強化した新グランドメニューで来店動機の創出を図る。ジョイフルは2026年2月28日時点で671店舗（FC含む）を展開するファミレスチェーン。大分県に本社を持ち、九州・沖縄エリアで328店舗を展開する。一方で、東京では４店舗の展開に留まる。都内での発表会だったこともあり、その点について取材したところ、広報担当者は「冷凍食品のネット販売も行っているので、そちらでもジョイフルの味をぜひ楽しんでもらいたい」とコメントした。

〈販売概要〉

商品名:ジョイフル 2026年春夏 新グランドメニュー

販売開始:2026年4月1日(水)15時〜

主な新商品:

◆肉旨!厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油 1,069円(税込1,175円)

肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油

◆野菜かき揚げのぶっかけおろしそばと釜揚げしらす丼 969円(税込1,065円)

◆カラダはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ&アサイーヨーグルト 899円(税込988円)

◆イタリアンモッツァレラチーズのカプレーゼサラダ 569円(税込625円)

◆ジョイフル薪窯ベーコンピザ 799円(税込878円)

◆ごろっと白桃とベリーのフロマージュパフェ 739円(税込812円)

◆魅惑のクレープ 白桃と3種ベリー 539円(税込592円)

※一部店舗ではメニューの価格が異なる場合がある

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