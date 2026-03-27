フジテレビは２７日、東京・台場の同局で社長会見を行い、清水賢治社長が動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」によって国内独占配信されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及した。

３月８日に放送された同局系「Ｍｒ．サンデー」でＷＢＣを取り上げた際は、番組ＭＣの宮根誠司氏をはじめとした出演者が実況解説席のように横並びする異例の演出。Ｎｅｔｆｌｉｘ配信の試合映像を見ながら盛り上がるというスタイルが物議を醸した。

清水社長は「ＷＢＣを放送できなかったことは残念。『Ｍｒ．サンデー』に限らず、皆様が知りたいということに応えていきたい。ただ、特にスポーツコンテンツはかなり高額の放送権料になる。新しいメディアが増えるたびに（金額が）高くなっていく。皆様の見たいという気持ちにお応えする気はあるが、ビジネスとの合理性との狭間でどういうやり方があるかは考えていきたい」と揺れる胸中を明かした。

Ｆ１の地上波放送をダイジェストながら１１年ぶりに復活させたことにも触れ「有料と無料の放送、配信を組み合わせることで合理性を生み出していきたい」と説明した。