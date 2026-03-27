今日27日は日差しの届いた所が多く、高知県の江川崎では最高気温が24.4℃と5月上旬並みとなりました。週末から来週初めはさらに気温が上がり、関東から九州で大型連休のころのような陽気となりそうです。宮崎では今年初めての夏日が予想されています。

今日27日 西日本で5月上旬並みの気温に

今日27日は本州付近は高気圧に覆われて、東日本・西日本を中心にたっぷりの日差しが届きました。日差しとともに気温が上がり、午後3時までの最高気温は、江川崎(高知県)で24.4℃と、夏日一歩手前まで上がりました。また、肝付前田(鹿児島県)で24.0℃、加計(広島県)で23.1℃と、それぞれの地点で5月上旬並みとなり、今年最も高い気温となりました。





そのほか、今日27日の最高気温は、全国的に平年より3℃前後高くなり、名古屋や福岡では20℃を上回りました。東京都心は18.9℃で4月中旬並みで、上着いらずの陽気でした。

来週前半にかけてさらに気温上昇 25℃以上の夏日も

明日28日(土)から30日(月)にかけては、さらに暖かくなる見込みです。

明日28日(土)は、宮崎で最高気温25℃の予想で、今年初めて夏日となりそうです。

明後日29日(日)と30日(月)の最高気温は、京都で24℃、名古屋と大阪で23℃の予想です。また、東京都心でも22℃と、各地で大型連休のころのような陽気となるでしょう。



日中は薄手のシャツや半袖で過ごせるくらいの陽気となりますが、一日のうちで気温差が大きくなりますので、外出の際は上着を用意して、上手に調節してください。