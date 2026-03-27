ヒグマへの発砲をめぐり、猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの男性が北海道を訴えた裁判で、最高裁は男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。中継です。

最高裁の前では、さきほどまで原告の男性が「完全決着」と書かれた旗をだし、報道陣の取材に対し喜びの声をあげました。

27日午後3時から始まった裁判で、最高裁は男性の訴えを退けた2審の判決を取り消し、逆転勝訴の判決を言い渡しました。

この裁判は、北海道猟友会砂川支部長の池上治男さんが、砂川市の要請を受け猟銃でヒグマを駆除したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとして、猟銃を所持する許可を取り消されたため、北海道に対し処分の取り消しを求めたものです。

最高裁は27日の判決で「発射行為は、市の要請を契機として行われたもので、周辺住民の生命や身体の保護に資するという重要な意義を有する活動の一環といえる」と指摘。「処分は重きに失するものとして著しく妥当を欠き違法」との判断を示しました。

この判決で池上さんへの処分の取り消しが確定し、今後、猟銃が返却されて、池上さんが再び猟銃を手にすることが可能になる見通しです。