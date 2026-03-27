元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が27日、自身のXを更新。個人的な企画提案を受け取らない理由を説明した。

テレ東系人気バラエティー「ゴッドタン」「あちこちオードリー」などを手がける佐久間氏は、自身に個人的に持ち込まれる企画が多数あるとした上で「事務所の方にメール頂いたものは、担当スタッフが振り分けてます。仕事のオファーではなく、ご自身の企画をお送り頂いてるものは僕には届きません」と説明した。

その理由について「それはですね……テレ東時代に勝手に送ってきた方の中で、読んでないのに後日『僕の企画やってませんか？』と言われたことがあり、それ以降一切届かないようにしています」とし、「リスク管理と言いますか……なので申し訳ありません」と断った。

続けて「重ねて言いますが、お気持ちはありがたいです。企画は正式に募集してる場所に送るか、ご自分で実現してください。今ならYouTube等でやろうと思えばやれるはずなので」とポスト。また「あ、これ何が言いたいかというと、つまらないから無視されたとかではないので、自信無くしたりもしなくて大丈夫です」と強調した上で、「現在は一切見てないので申し訳ない、ということなので。いつか正式に企画募集することもあるかもしれませんので、その際はぜひ」と呼びかけた。