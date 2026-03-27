ゆりやんレトリィバァ、LAで走らせる一台とは

お笑いタレントのゆりやんレトリィバァさんが、2026年2月7日に日本テレビ系で放送された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」に出演。

ロサンゼルスでの生活に密着した今回の放送では、愛車を運転する姿も紹介されました。番組で映し出されたのは、いったいどのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 「ゆりやんレトリィバァ」と「日産車」を画像で見る（33枚）

現在ロサンゼルスを拠点に活動するゆりやんレトリィバァさんは、現地での生活を紹介するVTRの中で愛車を運転する姿を見せています。

映像に映ったボディのつくりやディテールから判断すると、日産が北米で展開するコンパクトSUV「ローグ（日本名：エクストレイル）」の現行型とみられます。

ローグは、北米市場における日産の主力モデルで、初代は2007年に登場。現行モデルは3代目にあたる2020年デビューのモデルです。

全長約4.6m、全幅約1.8mという扱いやすいサイズに、横基調の力強いフロントグリルと存在感のあるLEDヘッドライトがつくる端正なフロントマスクが特徴です。

室内には大型ディスプレイをはじめ、収納スペースの配置や荷室まわりの工夫など、日常で使いやすいアイデアが随所に取り入れられています。

パワートレインは日本仕様と異なり、ハイブリッドではなく1.5リッター直列3気筒ターボエンジンを採用。

最高出力は約200hpを発揮し、駆動方式はFWD（前輪駆動）とAWD（四輪駆動）が設定されています。

価格帯は約2万9000ドル〜39000ドル（約460万〜620万円）で、北米ではファミリー層を中心に高い支持を集めています。

ロサンゼルスで日常を送るゆりやんさんにとって、この一台は日々の移動を支える身近な存在になっているのかもしれません。

今後の活躍はもちろん、愛車とともに見せる姿にも注目が集まりそうです。