安定感の理由は“構えてすぐ打つ” 勝みなみが猛暑の午後に「65」
＜フォード選手権 初日◇26日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞上位9人のうち、首位のリディア・コ（ニュージーランド）を含め6人が、涼しい時間帯の午前スタート。そのなかで、厳しい暑さとなった午後スタートながらスコアを伸ばしたのが勝みなみだ。8バーディ・1ボギーの「65」をマークし、7アンダー・6位タイで滑り出した。
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「序盤からバーディが先行して、いいショットもたくさんあって、特にきょうはドライバーショットがすごく安定してよかったので、バーディチャンスにつくことが多かったですし、先週ちょっとパターが入らなくて苦しんだんですけど、きょうはいくつもバーディパットが入ってくれたので、そこはメイクできました」第1組がスタートする午前7時ごろは上着が必要なほど涼しかったが、午前9時ごろから徐々に日差しが強まり、最高気温は37度に到達。もともと硬いフェアウェイやグリーンはさらに難度を増し、午後組にとってはスコアを伸ばしにくいコンディションとなった。それでも勝はスコアを伸ばしてみせた。要因の一つが、プロアマで試し、スタート前に取り入れた「構えてすぐ打つ」ことだ。これまでは目標方向を確認したあと、アドレスに入ってから「こうなっているかなとか、これはできているかなとか」と考える時間があったが、その間を省き、「トントン、スッ」とスムーズにテークバックへ移ることで、テンポの良いショットにつなげた。「人生2回目」というフェアウェイキープ率100％にはあと一歩届かず「悔しい〜！」と唇を噛むが、安定感のあるショットを披露した。勝がスタートする頃には、すでに午前組がスコアを伸ばしていた。「すごいなと思って。午後はけっこう（芝が）硬いし、こんなスコア（首位の12アンダー）まで出せないかもしれないけど、でも頑張ってついていこう」との思いでティオフ。そのなかでしっかりとスコアを伸ばし、「けっこういい位置でラウンドできているので、よかったと思います」と納得の表情を見せた。「いいイメージでピンを攻めていけるかなと思うので、しっかりピンを攻めて頑張りたい」。猛暑のコンディションで築いた好位置を、そのまま週末につなげたい。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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