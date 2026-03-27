LIV2連勝のB・デシャンボー ゾウの牙を両手で鷲掴み、ライオンと超接近、サファリを満喫！
ブライソン・デシャンボーが自身のインスタグラムを更新。シンガポールで開催された第4戦に続き、南アフリカで開催された第5戦も制してLIVゴルフで2戦連続優勝したデシャンボー。大会後にはサファリに出かけ、野生動物たちと間近で接した。
【写真】ライオンとB・デシャンボーの超接近2ショット
投稿ではたくさんの写真を公開したが、1枚目は大きなゾウの横に立ち、牙を両手でつかんでいる写真。恐れる様子もなく笑顔を浮かべている。2枚目は格子がはめられた車の窓につかみかかるライオンと、大きな口を開けたデシャンボーとの2ショット。両者の距離の近さには驚かされる。この後も肉にむさぼりつくライオンのどアップ動画、並んで歩く巨漢のゾウ、餌を欲しがるように車に顔を寄せてくるキリン、見晴らしの良い草原で草をはむシマウマたちなどの写真が続いた。中には小さな岩の上に立ち、両腕を広げたデシャンボーの写真もあった。本人はこのツアーが大いに気に入った様子で、「サファリに行くことを強くお勧めします」とファンにも呼び掛けていた。この投稿を見た親交のあるドラコンプロのマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）は、「パットを決め、ドライバーショットを連発する、そしてサファリに出かける」と充実した南アフリカ滞在を称賛していた。ファンからも「サファリって最高だね！」「アフリカの美しさを楽しめてよかった!!!!」「ゴルフ場のグリーンから大自然へ、あなたは常に王者だ」「サファリの中にあるゴルフコースにも行ってみて。ライオンをはじめ、あらゆる動物が周りにいますよ」など、たくさんのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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