小斉平優和が７アンダー優勝で200万円ゲット！アマは高校2年生の森本樹が優勝【CAMCOカップ】
＜CAMCOカップin小野グランドCC?ジュニア育成トーナメント? 事前情報◇26日◇小野グランドカントリークラブNEWコース（兵庫）＞今年で5回目を迎えるCAMCOカップin小野グランドCC〜ジュニア育成トーナメント〜が兵庫県にある小野グランドCCで開催され、7アンダーで回った小斉平優和がプロの部で大会初優勝を飾り、優勝賞金200万円を手にした。32名が出場したアマチュアは１アンダーで回った滝川第二高校2年生の森本樹が優勝となった。
【大会LIVE中継】小斉平の最終３打目は必見！配信アーカイブ
1打差の6アンダー2位タイに稲森佑貴、史上初となる女子の男子ツアープレーヤー寺西飛香留。5アンダー4位タイにはH・W・リュー、竹安俊也、４アンダー6位タイに香妻陣一朗、森愉生が入っている。今大会には男子プロ16名、女子プロ16名、32名のジュニアゴルファーが出場。男子プロ、女子プロ、ジュニア2名の4人1組でラウンドする形式で行われた。
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