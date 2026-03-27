ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの安田章大が２７日、東京・新国立劇場中劇場で行われた主演舞台「音楽劇 ポルノスター」（４月１２日まで同所、他公演あり）のプレスコールに、俳優の古田新太らと登場した。

安田は、７年ぶりの舞台共演となった古田について、「巨木みたいなのが、より幹が太くなった感じ。カブトムシとかクワガタが蜜に寄って集まってくる。そんなたくましさ、貫禄、みんが頼りたくなるところが熟されてらっしゃる」と熱視線を送った。

すると古田は、「（安田は）若々しさがなくなってる」と口撃。安田はすぐさま「言い方もっとあるでしょ！」とツッコんだ。

古田は続けて、「芝居もうまくなってるし、セリフ術にしても、舞台の立ち方にしても…」と最後は褒めたかと思いきや、「そういうところで、若々しさがなくなってる」とまたもやイジり。安田は「いや違うねん！良いこと言ってそうで違う。なんかまとまりがおかしい！」と笑顔で切り返していた。

同作は、ブラックな笑いをちりばめた、「不条理犯罪ファンタジー音楽劇」となっている。安田は、主人公の私立探偵・森田林深志（もりたばやし・ふかし）役を演じる。