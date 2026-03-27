藤井 風、アルバム『Prema』初回盤収録の『Pre: Prema』配信決定 収録曲「It′s Alright」ショート配信開始
藤井 風の3rdアルバム『Prema』初回盤に収録された作品『Pre: Prema（プリプレマ）』が、4月3日午後1時（日本時間）に配信リリースされることが決定した。あわせて、収録曲の「It's Alright」がショート尺（スニペット）で先行配信開始となった。
【写真】レア！藤井 風が公開した侍ジャパンユニフォーム姿
WBC史上初となるサウンドトラックへの参加で話題を集め、4月には初の『Coachella 2026』出演、その後は『Prema World Tour』と題したアジア6ヶ所でのドーム＆スタジアムツアーを控える藤井。『Pre: Prema』は、昨年9月にリリースされた全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』の初回盤に収録された作品で、前作『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後からこれまでに発表された6曲（「満ちてゆく」「花」「Feelin' Go(o)d」など）に、新曲「It's Alright」を加えた内容となっている。
その中から、きょう27日より「It's Alright」のTikTokやインスタグラムなどでのショート尺配信が開始された。日本の伝統的な和楽器（長唄や篠笛、尺八）の要素と、ヒップホップ、ソウル、R＆Bといったブラックミュージックの要素が融合した楽曲で、サウンドプロデュースはYaffleが担当している。
■『Pre: Prema』作品概要
4月3日（金） 配信リリース
【収録曲】
1. grace
2. Feelin' Go(o)d
3. Workin' Hard
4. It's Alright
5. 花
6. 満ちてゆく
7. 真っ白
【写真】レア！藤井 風が公開した侍ジャパンユニフォーム姿
WBC史上初となるサウンドトラックへの参加で話題を集め、4月には初の『Coachella 2026』出演、その後は『Prema World Tour』と題したアジア6ヶ所でのドーム＆スタジアムツアーを控える藤井。『Pre: Prema』は、昨年9月にリリースされた全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』の初回盤に収録された作品で、前作『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後からこれまでに発表された6曲（「満ちてゆく」「花」「Feelin' Go(o)d」など）に、新曲「It's Alright」を加えた内容となっている。
■『Pre: Prema』作品概要
4月3日（金） 配信リリース
【収録曲】
1. grace
2. Feelin' Go(o)d
3. Workin' Hard
4. It's Alright
5. 花
6. 満ちてゆく
7. 真っ白