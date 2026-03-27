ABEMAが27日、公式Xを更新。恋愛リアリティーショーの新番組「恋愛病院」（4月2日午後10時開始）に、地域政党「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）が出演すると発表した。

公式Xは「情報解禁」と前置きした上で「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活 『#恋愛病院』」と告知し、紹介動画もアップした。

紹介VTRでは、石丸氏がサンタクロースのコスプレをして「恋とはなんぞやという定義から始めねばならぬ」と意気込んでいた。他にも「赤の他人じゃないですか」と語る場面もあった。そして動画の最後、石丸氏は「愛してる」と告白するシーンで終了していた。石丸氏にとっては、初の恋愛リアリティーショー出演となる。

公式Xの告知ポストに対し、さまざまな反応があった。「石丸さん、なにしてんのマジで笑」「頼むからAIと言ってくれ」「石丸さーん！成就してくれw」「これはちょっとすごいね、出演者に石丸氏って、令和の世に入ってメディアの企画でここまで度肝を抜かれたのはちょっと記憶にないかもw」「おー、マジか」などの声があった。

公式サイトのキャスト情報によると、見届け人はレン様、「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏、女優真木よう子、女優玉城ティナの4人。

参加メンバーはしんじ（石丸氏）を始め、りゅうせい(桑田龍征＝元ホストの実業家、40)、ひでお(石黒英雄＝俳優、37)、ゆうと(小泉勇人＝元サッカー選手、30)、まさかつ(雫石将克＝フリーアナウンサー、32)、あさ(神谷明采＝東京大学公共政策大学院在学のタレント、25)、はるか(池田陽花＝起業家、30)、えりな(平川愛里菜＝元起業家で現在はタレント、モデル、32)、いずみ(千間泉実＝女優、33)、なつこ(辰巳奈都子＝女優、38)が出演。