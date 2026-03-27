「ノノガ」出身・ふみの、自身初の雑誌カバー 歌との出会い・オーディションで得た変化語る
【モデルプレス＝2026/03/27】HANAを輩出した人気オーディションプロジェクト「No No Girls」ファイナリストで、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとしてデビューしたふみのが、4月27日発売のビューティ＆ファッション誌「cyan（シアン） issue 44 spring 2026 FUMINO」（カエルム）表紙に登場。自身初の雑誌表紙にして本誌初登場、両面Wカバーとなる。
【写真】「ノノガ」出身シンガー、美スタイル際立つ
誰かの価値観ではなく、自分の感覚に正直でいること。その姿勢を貫きながら、歌と向き合い続けてきた彼女が、16ページにわたって登場。いまの等身大の魅力と、その奥にある揺らぎや強さを、ビジュアルとともに丁寧に切り取った。撮影では、レースやフラワーモチーフを取り入れた春らしいスタイリングを纏い、柔らかな光の中で自然体の表情を引き出している。作り込みすぎない空気感の中で立ち上がるのは、まっすぐで繊細な感情。その一瞬一瞬が、静かに視線を惹きつける。
インタビューでは、歌と出会った原点や、オーディションを経て得た変化、そして“ありのままでいること”への想いについて、率直な言葉で語っている。迷いながらも自分の輪郭を掴もうとする過程、そのすべてが、いまのふみのを形づくっている。新しい時代の感性とともに歩き出した彼女の現在地を見ることができる内容だ。
「cyan」が掲げる今号のテーマは「new perspective（ニューパースペクティブ）」。物事をこれまでとは違う角度から見つめ直し、新しい視点や価値観を見つけていくという意味を込めている。今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンをベースにヨーロッパ、アメリカ、アジアなどグローバルに展開していく。「cyan」はこれから、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザイン、そして言葉を通して、「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」を問い続ける。
その他企画では、今をときめくアーティスト・俳優・モデルの藤ヶ谷太輔、MAYUKA（NiziU）、南琴奈、青木瞳をフィーチャー。それぞれビューティ＆ファッションビジュアルとロングインタビューを通して、多面的な魅力をたっぷりと届ける。また「cyan」でも活躍する2人の人気フォトグラファーのアートプロジェクト、注目サロンのスタイリストによる最新ヘア特集や、テーマごとにコスメを切り取るビジュアルストーリーなども掲載。「cyan」ならではの感性で構成されたコンテンツを特集した読み応えのある一冊となっている。（modelpress編集部）
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◆ふみの、等身大の姿を赤裸々に語る
誰かの価値観ではなく、自分の感覚に正直でいること。その姿勢を貫きながら、歌と向き合い続けてきた彼女が、16ページにわたって登場。いまの等身大の魅力と、その奥にある揺らぎや強さを、ビジュアルとともに丁寧に切り取った。撮影では、レースやフラワーモチーフを取り入れた春らしいスタイリングを纏い、柔らかな光の中で自然体の表情を引き出している。作り込みすぎない空気感の中で立ち上がるのは、まっすぐで繊細な感情。その一瞬一瞬が、静かに視線を惹きつける。
インタビューでは、歌と出会った原点や、オーディションを経て得た変化、そして“ありのままでいること”への想いについて、率直な言葉で語っている。迷いながらも自分の輪郭を掴もうとする過程、そのすべてが、いまのふみのを形づくっている。新しい時代の感性とともに歩き出した彼女の現在地を見ることができる内容だ。
◆藤ヶ谷太輔・MAYUKAらも登場
「cyan」が掲げる今号のテーマは「new perspective（ニューパースペクティブ）」。物事をこれまでとは違う角度から見つめ直し、新しい視点や価値観を見つけていくという意味を込めている。今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンをベースにヨーロッパ、アメリカ、アジアなどグローバルに展開していく。「cyan」はこれから、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザイン、そして言葉を通して、「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」を問い続ける。
その他企画では、今をときめくアーティスト・俳優・モデルの藤ヶ谷太輔、MAYUKA（NiziU）、南琴奈、青木瞳をフィーチャー。それぞれビューティ＆ファッションビジュアルとロングインタビューを通して、多面的な魅力をたっぷりと届ける。また「cyan」でも活躍する2人の人気フォトグラファーのアートプロジェクト、注目サロンのスタイリストによる最新ヘア特集や、テーマごとにコスメを切り取るビジュアルストーリーなども掲載。「cyan」ならではの感性で構成されたコンテンツを特集した読み応えのある一冊となっている。（modelpress編集部）
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