来年度予算の年度内成立が極めて困難となる中、政府は27日、暫定予算案を閣議決定しました。週明けに国会で審議され、成立する見通しです。

政府・与党はいまだ、来年度予算の「年度内成立を目指す」としていますが、今週土日の28日、29日の審議も見通しが立たず、年度内成立は極めて困難な状況です。

暫定予算案は来月1日から11日までの期間で、一般会計の歳出総額はおよそ8.6兆円となっています。30日に衆参両院で審議され、成立する見通しです。

高市総理大臣は来年度予算の年度内成立を目指し、異例のスピード審議で、衆院を今月13日に通過させました。

しかし、少数与党の参議院で、野党側が求め続ける60時間台の審議時間の確保は、この土日の審議がなければ、諦めざるをえない状況で、タイムリミットが近づいています。

野党側は、予算審議をめぐる政府・与党の対応の遅れを批判しています。

中道改革連合 小川代表「非常に（審議の）見通しが甘く、そして（暫定予算の）判断が遅きに失したということだと思います」

自民党の参院幹部からも「もう年度内成立は絶対に無理だ」との声も漏れてきています。また自民党のベテラン議員からも「参院は少数与党。衆院と同じやり方というわけにはいかない」との声があがっています。

高市政権としては、参議院でこの構図が続く限り、政策の実現に向けた大きな壁があることも改めて浮き彫りとなりました。