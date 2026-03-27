◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

男子シングルでショートプログラム(SP)首位に立ったイリア・マリニン選手が、演技後に現在の心境や五輪後の変化について語りました。

マリニン選手は、「リンクに立った瞬間、観客のサポートを強く感じた」とコメント。今回のSPについては、「特別な期待は持たず、フィギュアスケートという経験そのものを受け入れ、楽しむことに集中していた」と明かしました。

ミラノ・コルティナ五輪ではフリースケーティングでジャンプのミスが続き、総合8位の結果に。思うような結果を残せず、「戻ってくるのは簡単ではなかった」と率直な胸の内を吐露したマリニン選手。一時は結果について「24時間ずっと考えていた」と振り返ります。

それでも、「起きたことは変えられない。前に進むしかない」と気持ちを切り替え、「今ここにいる自分を大切にしたい」と前を向きました。さらに、「競技を愛していなければ燃え尽きてしまう」と語り、結果と楽しさのバランスの重要性を口にしました。

この日の演技では、自己ベストを更新する演技で首位に立ったマリニン選手。フリーへ向けては、「とにかくこのスポーツを楽しみ、自分のやっていることを愛する。それがすべて」とシンプルに語りました。大差をつけて迎えるフリースケーティング。五輪の悔しさを乗り越えた21歳が、世界の頂点に向けてどのような演技を見せるのか注目が集まります。