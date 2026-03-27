ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】韓国・ソウルのホテル火災で重体となっていた50代の日本人女… 【速報】韓国・ソウルのホテル火災で重体となっていた50代の日本人女性が死亡 【速報】韓国・ソウルのホテル火災で重体となっていた50代の日本人女性が死亡 2026年3月27日 16時2分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今月14日、韓国・ソウル中心部のカプセルホテルで起きた火災で、意識不明の重体となっていた50代の日本人女性が24日までに死亡していたことがわかりました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, 鎌倉, 葬祭, 大阪, 仏壇, 神奈川, 長野, 老人ホーム, マンション, リペア工事