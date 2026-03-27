B2山形の陳岡燈生がアキレス腱断裂の大ケガ…村上慎也はILから抹消し復帰へ

3月27日、B2東地区の山形ワイヴァンズは、陳岡燈生が右アキレス腱断裂と診断されたことを発表。同日付で村上慎也をインジュアリーリストから抹消した。

現在24歳の陳岡は、185センチ86キロのポイントガード兼シューティングガード。土浦日本大学高校から日本大学へと進学し、2023－24シーズンに越谷アルファーズの特別指定選手としてBリーグデビューを果たした。

ベルテックス静岡から山形へ移籍した今シーズンは、ここまでB2リーグ戦20試合に出場し、1試合平均5.7得点2.3リバウンド1.2アシストをマークしていたが、21日のバンビシャス奈良戦で負傷交代。今後の復帰時期については、チームドクター及びチームトレーナーと協議の上で決定するという。

一方、2月12日付で左大腿二頭筋部分断裂のためIL入りしていた村上は、約1カ月半ぶりの戦列復帰へ前進した。今シーズンは負傷離脱前の時点で、1試合平均9.8得点2.2リバウンド3.6アシストを記録。現在B2東地区6位に低迷しているチームにとっては、巻き返しを期す終盤戦に頼もしい司令塔が帰ってくる。

【動画】陳岡は負傷交代…山形の直近試合ハイライト映像