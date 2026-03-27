渡部陽美がシャンソン化粧品を退団「とても大きな経験」…大学進学へ「自分のペースで頑張っていきたい」

シャンソン化粧品シャンソンVマジックは3月26日、渡部陽美がチームを退団し、大学へ進学することを発表した。

1月に19歳の誕生日を迎えた渡部は、175センチ58キロのパワーフォワード。三田松聖高校出身で、アーリーエントリーでシャンソン化粧品へ加入した。「大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン Wプレミア」は6試合の出場。通算2シーズンでレギュラーシーズン7試合の出場、合計14分のプレータイムにとどまっていた。

同選手は公式HPで次のようにコメントした。

「大学進学のため、シャンソン化粧品シャンソンVマジックを退団することを決めました。この一年間、シャンソンで色々なことを学ばせていただき、レベルの高い選手の皆さんと一緒に過ごす中で、たくさんの刺激を受けました。高校生の頃に画面越しに観ていた世界だったので、実際にその中でプレーできたことは、自分にとって、とても大きな経験になりましたし、近くにいるからこそ学べたこともたくさんありました」

「特に、選手一人ひとりが自分自身と向き合い、自分でメニューを考えて、全体練習の前や練習後の自主練習に取り組んでいる姿がとても印象に残っています。自分もそういった姿勢を大事にしていかなければいけないと強く感じました。これからは大学で勉強との両立も入ってくるので、少し不安なところもありますが、試合の経験を積みながら、体づくりのところでもしっかり自分と向き合って、自分のペースで頑張っていきたいと思っています。そして、大学で経験を積み、またレベルアップした形でもう一度この世界に戻ってこられるよう頑張ります」

「最後に、チームメイトやスタッフの皆さんには、感謝の気持ちでいっぱいです。出会えてよかったですし、色々なことを学べて本当によかったです。そしてファンの皆様も、一年間という短い期間でしたが、温かい応援を本当にありがとうございました。試合会場で『スイちゃん！』と声をかけてくださるのがとても嬉しくて、緊張しやすい自分にとって、皆さんの応援のおかげで試合を楽しみながら臨むことができましたし、アップから元気に取り組むことができました。一年間、本当にありがとうございました」