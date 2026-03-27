来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇３月２９日
※イギリスとユーロ圏が夏時間に移行
◇３月３０日
１５：００ 独・輸入物価指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・経済信頼感
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
◇３月３１日
０５：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：００ 英・経常収支
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１９：００ 日・外国為替介入実績
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※インド市場が休場
◇４月１日
０４：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備制度理事会）理事が法曹団体主催の討論会に参加
０６：１０ 米・ボウマンＦＲＢ副議長が講演
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数（前週比）
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０ 米・小売売上高
２２：１０ 米・バーＦＲＢ理事が市民団体主催の討論会に参加
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・企業在庫
◇４月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
◇４月３日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
◇３月２９日
※イギリスとユーロ圏が夏時間に移行
◇３月３０日
１５：００ 独・輸入物価指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１８：００ ユーロ・経済信頼感
１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
◇３月３１日
０５：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
０９：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：００ 英・経常収支
１５：４５ 仏・消費支出
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１９：００ 日・外国為替介入実績
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※インド市場が休場
◇４月１日
０４：００ 米・バーＦＲＢ（連邦準備制度理事会）理事が法曹団体主催の討論会に参加
０６：１０ 米・ボウマンＦＲＢ副議長が講演
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数（前週比）
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２１：３０ 米・小売売上高
２２：１０ 米・バーＦＲＢ理事が市民団体主催の討論会に参加
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・企業在庫
◇４月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
◇４月３日
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１５：４５ 仏・鉱工業生産
２１：３０ 米・雇用統計
２１：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２１：３０ 米・平均時給
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）