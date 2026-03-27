テクセンドフォトマスク <429A> [東証Ｐ] が3月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の259億円→309億円に19.2％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の104億円→154億円に47.5％増額した計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の54.39円→56円(前期は無配)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期におきましては、主に先端品を中心に受注が堅調に推移し、売上高及び営業利益につきまして前回予想を若干上回る見通しです。また、デリバティブ評価益が想定以上に見込まれることから、税引前利益及び親会社株主に帰属する当期純利益につきまして前回予想を大きく上回る見通しです。このため2026年２月12日に公表いたしました2026年３月期通期連結業績予想を修正いたします。



当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けております。当期の業績が当初予想を上回る見込みとなったことを踏まえ、期末配当予想につきましても修正することといたしました。

