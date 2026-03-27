ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番DH」で先発出場。3打数1安打2四死球でチームの勝利に貢献した。

7回裏の第4打席には、相手4番手テイラー・クラーク投手に死球を受けて出塁。一塁へ向かう途中に相手ベテラン野手へ「報復」を予告するジョークを見せて場を和ませた。

■今季も「報復宣言」の神対応

この日の大谷は、初回の先頭打者に今季初安打となる右前打を記録。その後は快音は聞かれなかったが、2つの四死球で好機を演出。後続のカイル・タッカー外野手や、ムーキー・ベッツ内野手の適時打を呼び込んだ。

2点リードの7回裏には、相手4番手右腕クラークの初球カットボールを右肘付近に受けて死球で出塁。歩きながら、相手一塁手カルロス・サンタナ内野手を指さして「次はお前な？」と言わんばかりの表情を見せたが、直後にニヤリと笑顔。サンタナは思わず「勘弁してくれよ」と小首を傾げて苦笑いしていた。

試合はその後、大谷の死球をきっかけにタッカーとベッツが適時打で追加点。ウィル・スミス捕手にもダメ押し2ランが飛び出すなど、上位打線が機能した。先発の山本由伸投手が6回5安打2失点でリードを保ち、計4投手の継投でドジャースが8－2で勝利。3連覇へ向けて、幸先の良いスタートを切っている。大谷は3打数1安打2四死球だった。

