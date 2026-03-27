SixTONES高地優吾、“電車の中のテレビ局”TRAIN TV初の旅ドラマに主演
6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、JR東日本の首都圏主要10路線等の車両サイネージで放映するTRAIN TV（トレインティービー）で4月6日より約1ヶ月間放映される、TRAIN TV初の旅ドラマとなる『タビノオト 〜鎌倉篇〜』に主演することが決定した。鎌倉を舞台にした心洗われる旅ドラマを展開する。
【写真】カッコイイ…爽やかなジャケット姿の高地優吾
都内の出版社に勤める川本久志が導かれるように向かった先は、古都・鎌倉。ゲストハウスでの出会いや見知らぬ誰かとの海辺での静かな時間。温かな街と穏やかな海に触れながら、少しずつ心が解きほぐされていく。1泊2日の小旅行で描く、都会の若者の再生と成長の物語となる。
さらに開局3年目を迎えたTRAIN TVはブランドリニューアルと共に編成を刷新。風間俊介、永島優美のダブルMCによる新情報番組『都市型情報ナビゲーター GOODMOVE!』などもスタートする。
■高地優吾コメント
電車内にはいろんな感情を抱いた人がいて、ほんの少しでもその人たちの心の支えになればうれしいなと思い、撮影に参加しました。このドラマをきっかけに、新しいことにチャレンジしてみたり、一旦立ち止まって休憩してみたり、自分にあった考え方を見つけてもらえたらうれしいです。
■放映概要
放映期間：4月6日（月）〜5月3日（日） ※毎週月曜・木曜に新エピソードを順次更新
各エピソードの放映終了後、TRAIN TV公式サイトにて見逃し配信
3月27日（金）からweb限定で第0章（プロローグ）を公開予定
放映路線： TRAIN TV放映全線（JR東日本の首都圏主要10路線等）
※ 詳細はTRAIN TV公式サイトをご覧ください。
※ 都合により放映内容等を一部変更する可能性があります。
【写真】カッコイイ…爽やかなジャケット姿の高地優吾
都内の出版社に勤める川本久志が導かれるように向かった先は、古都・鎌倉。ゲストハウスでの出会いや見知らぬ誰かとの海辺での静かな時間。温かな街と穏やかな海に触れながら、少しずつ心が解きほぐされていく。1泊2日の小旅行で描く、都会の若者の再生と成長の物語となる。
■高地優吾コメント
電車内にはいろんな感情を抱いた人がいて、ほんの少しでもその人たちの心の支えになればうれしいなと思い、撮影に参加しました。このドラマをきっかけに、新しいことにチャレンジしてみたり、一旦立ち止まって休憩してみたり、自分にあった考え方を見つけてもらえたらうれしいです。
■放映概要
放映期間：4月6日（月）〜5月3日（日） ※毎週月曜・木曜に新エピソードを順次更新
各エピソードの放映終了後、TRAIN TV公式サイトにて見逃し配信
3月27日（金）からweb限定で第0章（プロローグ）を公開予定
放映路線： TRAIN TV放映全線（JR東日本の首都圏主要10路線等）
※ 詳細はTRAIN TV公式サイトをご覧ください。
※ 都合により放映内容等を一部変更する可能性があります。