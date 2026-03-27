ＴＢＳ系「クイズ！昭和１００年プラス」が２６日に放送され、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ・村上信五、神田愛花がＭＣを務めた。

１９２６年から始まった昭和から現在に至るまでの１０１年の間に起きたさまざまな出来事をクイズ形式で振り返る。

ゲストの井森美幸は歌手近藤真彦との共演に大興奮。「中学生のとき、大ファンだったから！信じられない！夢のよう…。中学生のときの美幸に言ってあげたい！」とうっとりした。

近藤は「（番組の）お話をいただいたときに絶対に行きたいと思った。いや、なんかね…」と照れながらラブコールに答えた。村上は「このツーショット、なかなか…」と８０年代から現在まで長期に渡って活躍する２人の共演に感心していた。

近藤は、８０年に「スニーカーぶる〜す」で歌手デビューすると、いきなりミリオンヒットを記録。以降、「ハイティーン☆ブギ」「ブルージーンズメモリー」などヒット曲を次々に連発。８１年に代表曲「ギンギラギンにさりげなく」で「レコード大賞最優秀新人賞」、８７年には「愚か者」で「レコード大賞」を受賞するなど、８０年代を代表するトップアイドルとして一時代を築いた。