病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「春バテ解消」に「腸腰筋テクテク体操」

寒暖差が大きく、年度末などで慌ただしい春には、疲れがとれない、体がだるいなどの不調が。そんな「春バテ」は軽い運動をして解消するのがポイントです。春バテを引き起こしているのは自律神経の乱れ。そして、自律神経を整える近道は、全身の血流をアップさせること。体のすみずみまで血液が行き渡ると、疲労物質が排出されやすくなります。椅子に座りながら腸腰筋と大腿四頭筋という大きな筋肉を動かして春バテを解消しましょう。

【1】背筋を伸ばして椅子に座り、ひじを90度に曲げ、胸の高さに来るように上げる。

【2】左ひじをなるべく動かさずに、右足を引き上げる。このとき、右ひざと左ひじをできるだけ近づける。左右交互に行う。



【3】股関節の前あたり（腸腰筋）に力が入っていることを意識しながら、ひざをしっかり引き上げる。左右5回ずつ、合計10回行う。



春バテの解消にはラベンダーやカモミールなどのアロマも有効。ディフューザーを活用したり、入浴時に取り入れると、ストレスが軽減され、リラックス効果が高まりますよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。