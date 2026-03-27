お布団に入ってまったりくつろいでいる白猫さん。飼い主さんが掛け布団をめくろうと手を伸ばしてみると…？布団を使う姿やその後の反応を収めたリール動画は4.4万再生を突破。投稿には、「ちゃんと自分でお布団かけてえらい」「ヒト化してる」と絶賛の声があがりました。

【動画：人間みたいな体勢で眠る白猫→布団をめくろうとしたら…可愛すぎる『リアクション』】

まるで人間みたい？お布団で寝る猫さん

Instagramアカウント「Any」に投稿されたのは、まるで人間のような寝姿を見せてくれる猫さんの様子です。

布団の中で気持ちよさそうに眠るのは、のんびり屋さんの白猫「Any」くんです。枕にしっかり頭を乗せ、仰向けでリラックスした様子は完全に人間そのもの。さらに掛け布団も肩まできちんとかけており、寒さ対策まで完璧のようです。

自然にここまで使いこなす姿は、思わず「中に人が入っているのでは」と疑いたくなるほどの完成度。見ているだけでほっこりする光景です。

毛布をめくろうとすると…まさかの反応

そんなAnyくんに対し、飼い主さんが毛布をそっとめくろうとすると、すぐに異変に気づいた様子。「え？何？」と言いたげな表情で見つめてきたといいます。さらに掛け布団を軽くポンポンと触ると、今度は明らかに不服そうな反応に変化したとか。

耳をピンと横に倒したイカ耳になり、「やめてほしい」という意思がしっかり伝わってくるかのよう。ちょっとした表情や仕草で気持ちが分かるのも、猫ならではの魅力です。

完全拒否！？可愛すぎる結末

静かに不満を表していたAnyくんでしたが、やっぱり毛布を触られるのは気に入らないようで、最終的には自ら毛布に顔をうずめるようにして完全拒否。あまりに分かりやすい意思表示には、思わず笑ってしまいます。

人のように寝て、人のように抗議する猫さんの様子は、多くの人の心を和ませてくれるのでした。

投稿には、「お布団捲ったら寒いもんね（笑）」「お耳で「まだ出にゃい」と訴えてるようで可愛いですね♡」「ヒト化してますね」「背中にチャックついてないですか？」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント「Any」では、どこか人間っぽさのあるAnyくんと飼い主さんの楽しげな日常生活の様子や、可愛らしい仕草の数々を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Any」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。