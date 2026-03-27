猫の『体温調節』にまつわるヒミツ6選

1．汗をかくのは「肉球」「鼻」だけ？

人間は全身の汗腺から汗を出し、気化熱で体温を下げますが、猫の体に汗腺（エクリン腺）はほとんどありません。唯一まとまって存在するのは、実は肉球（足の裏）と鼻先だけ。緊張した時に足跡がペタペタつくのはそのためです。

しかし、肉球や鼻の面積だけでは体温調節としては不十分。そのため、猫は汗以外の方法で熱を逃がす必要があるのです。

2．毛繕い（グルーミング）は天然の冷却システム

暑い時期、猫が熱心に体を舐めているのは、単に綺麗好きだからではありません。被毛に付着させた唾液が蒸発する際の気化熱を利用して、体温を下げている効果もあるのです。

いわば、自前の打ち水のようなシステム。また、冬場は毛を逆立てて空気の層を作ることで、断熱材のように体温を逃がさない工夫もしています。

3．耳の血管で熱を放散する

猫の耳を触ると、時々熱いことがあります。これは耳に集まっている毛細血管を拡張させ、外気に熱を放散している証拠です。耳は皮膚が薄く被毛も生えていないので、実は放熱するにはうってつけの場所。逆に寒いときは血管を収縮させて熱を閉じ込めます。

耳の温度は、猫が今まさに一生懸命「温度の微調整」を行っているリアルタイムのインジケーターと言えるでしょう。

4．鼻の頭の湿り気が「温度センサー」

猫の鼻が湿っているのは、空気中の微細な温度変化を敏感に察知するためです。

実は猫は0.5度単位のわずかな温度差を見分けることができると言われており、家の中で最も快適な場所（夏なら風通しの良い場所、冬なら暖かい場所）を即座に見つけ出せるのは、この高性能な鼻のセンサーのおかげなのだとか。

ほかにも食事の温かさなども、口だけではなく鼻センサーでも感じ取っています。

5．脳を守る冷却システム「奇網」

猫の体温調節における精巧な仕組みのひとつが、「奇網（怪網）」と呼ばれる血管構造です。

奇網とは、頸部付近に存在する毛細血管が網の目のように複雑に絡み合った構造で、体の末端から戻ってくる冷たい静脈血と、心臓から送り出される温かい動脈血が隣接して流れることで、熱交換が行われます。この仕組みによって、体温が上昇しても脳に送られる血液は適切な温度に冷却され、調節されるのです。

6．猫の平均体温は人間より高い

猫の正常な体温は38～39℃程度で、人間（36～37℃）よりも高めです。そのため、猫が人間の膝の上で「温かい」と感じるのは当然のこと。逆に猫にとっては人間の体温がちょうど心地よい温もりに感じられているのかもしれません。

ちなみに猫の体温が36度の場合は、低体温症です。37度前半でも低めなので、触ったときに人間が少し熱いと感じるくらいが猫の普通なんですね。

猫の季節ごとの快適環境づくりのポイント

猫の体温調節能力を理解したら、次は実践編！ 愛猫が一年中快適に過ごせる環境づくりのコツをご紹介します。

夏場必須の「クールスポット」戦略

肉球と鼻しか汗をかけない猫にとって、夏の暑さは深刻な問題。エアコンだけに頼らず、次のような自然な冷却方法を取り入れましょう

ひんやりタイルやアルミプレートの設置 風通しの良い高低差のあるスペース確保 水飲み場を複数箇所に分散配置

特に高齢猫や子猫は熱中症リスクが高いため、特に注意が必要です。

冬場は「温冷選択権」を整備

猫の平熱は38～39℃と高めですが、寒さ対策も重要。暖房器具に依存しすぎず、猫自身が温度を選べる環境を整えてあげましょう

暖かい部屋と涼しい部屋の両方を用意 日当たりの良い窓辺と日陰の両方へ出入り自由に ホットカーペットは低温やけど防止策を忘れずに

寒くなってくると水分摂取量も落ちるので、猫の飲水量にも注意しましょう。

まとめ

今回は、猫の体温調節にまつわる驚きの仕組みについて解説しました。ポイントをまとめると以下の通りです。

汗腺は肉球にしかなく、発汗による体温調節は苦手 唾液を被毛につける「気化熱」や「耳からの放熱」で体温を逃がす 鼻のセンサーでわずかな温度差を察知し、快適な場所を探し当てる 猫は人間よりも高い平熱（約38～39度）

猫はさまざまな体温調節機能を持ちますが、昨今の異常な気候には十分注意が必要です。汗をかけない分、飼い主は愛猫のサインを敏感に察知してあげなければなりません。愛猫が「どこで」「どんな様子」かを観察することは、健康状態を知る第一歩といえるでしょう。

愛猫が快適に過ごせるように、ぜひ今回の知識を日々の生活に役立ててみてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)