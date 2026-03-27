エプスタイン・ファイルをGoogleカレンダーっぽく整理して見せる「JCal」が登場
性犯罪に関与したとして逮捕され獄中死した実業家のジェフリー・エプスタイン氏に関連し、政府が公開した調査資料をまとめ、Googleカレンダー風に仕上げて閲覧できるようにした「JCal」が登場しました。
JCal - Epstein Activity Calendar
https://jmail.world/calendar
JCalにアクセスすると、以下のようにGoogleカレンダー風のインターフェースが表示されます。最初に表示された月は2016年5月。開発者によると2016年は「最も濃密で興味深い時期」とのことです。
Appt(アポイントメント)がびっしりと詰まっている月も。これらの予定は全て、エプスタイン氏が交わしたとされるメールの情報から構築されています。
予定をクリックすると詳細を閲覧できます。
エプスタイン氏との関連疑惑が浮上したイギリスのアンドリュー王子が訪問する日の予定などが存在。
詳細最下部の「Source」をクリックすれば、情報源であるメールをGmail風のインターフェース「Jmail」で読むことができます。
公開されたエプスタイン・ファイルのメールをGmailっぽいUIで閲覧できる「Jmail」 - GIGAZINE
元恋人であるギレーヌ・マクスウェル氏がエプスタイン氏と出会った日など、一部ソースが書かれていないものもあります。
カレンダー下部のアプリアイコンには前述のJmailのほか、資料に存在する写真を一括表示できる「JPhotos」、ファイルを閲覧できる「JDrive」などにアクセスできます。右はじの「More」をクリックすると「Jwiki」「Jefftube」「Jamazon」といった他のサイトも確認できます。