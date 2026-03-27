◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

かっこよかった。２月２２日の巨人戦（那覇）で楽天のドラフト２位・伊藤樹投手（２２）が３回から２番手で登板。力強くキレのある変化球を投げ込み、丸、坂本というレジェンドから連続三振を奪った。堂々としたマウンドさばきは早大時代と全く変わっていないように見えた。

初めて見たのは彼が大学１年の時だった。仙台育英時代にセンバツでベスト８となり、プロからも注目されたが、大学に進学。同じ大学で私が仙台出身のため、勝手に親近感を覚えて応援していた。上級生に交ざりながら唯一１年生でリーグ戦に登板していて、すごいな、と感心していた。

２年時は先発も務めながらフル回転。しかし、秋の早慶戦で敗れ、目の前で優勝を逃した。懇意にしていた先輩たちの引退が決まり、涙を流した。３年からはエースナンバー「１１」を背負ってチームを引っ張る自覚も増したのだろう。春は先発として無敗の活躍。２４春秋、２５春の３連覇に貢献した。４年春は明大相手にリーグ史上２５人目（通算２６度目）のノーヒットノーランを達成。もう好投しても周りは驚かなくなったように感じた。

昨年１０月２３日、運良くドラフト後の会見で取材する機会を得た。どんな喜びの言葉が聞けるのかと思ったら、「本当にうれしい気持ちが一番ですけど…」と語りつつ「ドラフト１位を目標としてこの４年間過ごしてきたので、多少悔しい気持ちもある」と一言。この向上心の塊が、どんなプロ野球選手になっていくのか楽しみだ。（巨人担当・臼井 恭香）

◆臼井 恭香（うすい・きょうか）２０２４年入社。趣味はボディービル観戦。