『No No Girls』出身・ふみの、雑誌初カバー 『No No Girls』経ての変化を明かす
ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」第1弾アーティストとして1月にデビューしたシンガー・ソングライター「ふみの」が、4月27日発売の雑誌『cyan issue 44 spring 2026 FUMINO』（カエルム）のWカバーを飾る。自身初の雑誌カバーとなる。
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
誰かの価値観ではなく、自分の感覚に正直でいる姿勢を貫きながら、歌と向き合い続けてきたふみのが、16ページにわたって登場。いまの等身大の魅力と、その奥にある揺らぎや強さをビジュアルとともに丁寧に切り取る。
撮影では、レースやフラワーモチーフを取り入れた春らしいスタイリングをまとい、柔らかな光の中で自然体の表情を引き出した。作り込みすぎない空気感の中で立ち上がるのは、まっすぐで繊細な感情。その一瞬一瞬が、静かに視線を惹きつける。
さらに、インタビューでは、歌と出会った原点や、オーディション『No No Girls』を経て得た変化、そして“ありのままでいること”への想いについて、率直な言葉で語る。迷いながらも自分の輪郭をつかもうとする過程、そのすべてが、いまの“ふみの”を形づくっている。
【ライブ写真】リスナー感謝祭イベントに出演したふみの
誰かの価値観ではなく、自分の感覚に正直でいる姿勢を貫きながら、歌と向き合い続けてきたふみのが、16ページにわたって登場。いまの等身大の魅力と、その奥にある揺らぎや強さをビジュアルとともに丁寧に切り取る。
さらに、インタビューでは、歌と出会った原点や、オーディション『No No Girls』を経て得た変化、そして“ありのままでいること”への想いについて、率直な言葉で語る。迷いながらも自分の輪郭をつかもうとする過程、そのすべてが、いまの“ふみの”を形づくっている。