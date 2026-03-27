韓国で大行列！今、トレンドのスイーツ「バタートック」って知ってる？【ハングクTIMES Vol.252】
こんにちは。韓国在住のライターで撮影コーディネーターの二俣愛子です。
【写真】「HAZ BAKERY」で話題のフルーツぎっしりベーグル
みなさん「バタートック」、ご存じですか？ドバイチョンドククッキー（ドバイもちクッキー）の次に今韓国で話題を集めているトレンドスイーツで、ソウルでは今、現地の人も列をなして食べているスイーツなのです。
今回は「バタートック」が購入できるお店をピックアップしてみました。ぜひソウル旅のコースに加えてみてくださいね。
■「バタートック」って、そもそも何？
「バタートック」は、もち粉とタピオカ粉をベースにバターとミルクを加えて焼き上げたスイーツで「外はカリッと・中はもちもち」という食感が楽しめるのが特徴。
もともとは上海発祥のスイーツで、韓国では今“コッバソクチョン（外はカリっと中はもちもち）系”として人気を集めています。
最近の韓国のトレンドは、ずばり“食感重視”！韓国ではSNSを中心に急速に話題を集めていて、ドバイチョンドククッキーに続くトレンドに。有名店はオープン前から行列もできています。
クーパンイーツという韓国最大のデリバリー専用アプリの検索ワードでもここ最近は常に上位に。ドバイチョンドククッキーも数ヶ月前までは1位だったのに今は検索ランキングからも消えました（笑）。韓国のトレンドの流れは本当に早い！
実際に「バタートック」が購入できる行列のできる人気店をご紹介します。
■TONG TONGGE（トントンイ）
トレンドデザートを発信してきた人気カフェで、韓国での“バタートックの元祖”的存在。10時のオープンですが、9時にはもう人が並んでいるという人気ぶりに驚きます！
看板のバタートックは、外側はカヌレのようにカリッと香ばしく、中はモチドーナツのような弾力があります。バターの香りが濃く芳醇な味わい。コーヒーと一緒に食べるのがおすすめです。
ここは新食感の焼き菓子やベーカリーが楽しめるお店。ほかにももちもちのパンのチョコブラウニーが入ったパンなど個性的なメニューもそろっているので、合わせて試してみるのも◎！
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市江南区線陵路161ギル 19
営業時間：10時〜21時30分（ラストオーダー21時）
■HAZ BAKERY（ハツベーカリー）
聖水エリアにあるベーカリーで、今、バタートックでオープン前から大行列を作っているお店のひとつ。
温かみのある空間に、たくさんの種類のパンがずらりと並び、目移りしてしまいます。
ここのバタートックは、“ワン（大きな）バタートック”として有名で一般的なものよりも少し大きめ。外側はしっかりとした硬さがあって、まるで硬めのカヌレのよう。外側は“バリッ”、中はもっちりした食感が楽しめます。
また、フルーツやクリームがたっぷり入ったボリューム満点のデザート系ベーグルも話題ですよ。
今、ここはオープンラン必須なのでオープン時間よりも前に並んでおきましょう。2個（5800ウォン）ずつの購入なのでその点にご注意を。
▼ショップリスト
住所：ソウル特別市 城東区 練武場ギル 37-14 1〜3階
営業時間：10時30分〜20時30分（ラストオーダー20時）
■BETTER THAN COOKIE（ベターザンクッキー）
聖水の北東に位置する「君子（クムジャ）」というところにあり、観光ではあまり訪れない場所ではありますが、バタートックが特においしいと話題を集めているお店です。
フランス産の高級バターを使用し、ゲランド塩をトッピングしたバタートックは、バターのいい香りがしっかりと伝わりつつ、粗塩のピリッとしたアクセントがくせになります。
店主のこだわりで、バターが重たくなりすぎずに楽しめるよう、何度も試行錯誤を繰り返してできたレシピなのだとか。
焼き上がりは12時からはじまり1日3回とのこと。また、現在は1人3個までの購入が可能です。
ひとりで運営されているお店なので少し時間がかかりますが、それでもここの味を求めて行列が絶えないお店。ぜひ足を運んでみてください。
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市 広津区 君子路167 1階
営業時間：11時30分〜21時（月曜定休）
■今韓国に行くなら話題の「バタートック」を試してみて！
韓国のトレンドは本当に早く、あれだけ話題だったのになくなってしまうのもあっという間。今、話題のこのタイミングでぜひ楽しんでみてくださいね。
【写真】「HAZ BAKERY」で話題のフルーツぎっしりベーグル
みなさん「バタートック」、ご存じですか？ドバイチョンドククッキー（ドバイもちクッキー）の次に今韓国で話題を集めているトレンドスイーツで、ソウルでは今、現地の人も列をなして食べているスイーツなのです。
今回は「バタートック」が購入できるお店をピックアップしてみました。ぜひソウル旅のコースに加えてみてくださいね。
「バタートック」は、もち粉とタピオカ粉をベースにバターとミルクを加えて焼き上げたスイーツで「外はカリッと・中はもちもち」という食感が楽しめるのが特徴。
もともとは上海発祥のスイーツで、韓国では今“コッバソクチョン（外はカリっと中はもちもち）系”として人気を集めています。
最近の韓国のトレンドは、ずばり“食感重視”！韓国ではSNSを中心に急速に話題を集めていて、ドバイチョンドククッキーに続くトレンドに。有名店はオープン前から行列もできています。
クーパンイーツという韓国最大のデリバリー専用アプリの検索ワードでもここ最近は常に上位に。ドバイチョンドククッキーも数ヶ月前までは1位だったのに今は検索ランキングからも消えました（笑）。韓国のトレンドの流れは本当に早い！
実際に「バタートック」が購入できる行列のできる人気店をご紹介します。
■TONG TONGGE（トントンイ）
トレンドデザートを発信してきた人気カフェで、韓国での“バタートックの元祖”的存在。10時のオープンですが、9時にはもう人が並んでいるという人気ぶりに驚きます！
看板のバタートックは、外側はカヌレのようにカリッと香ばしく、中はモチドーナツのような弾力があります。バターの香りが濃く芳醇な味わい。コーヒーと一緒に食べるのがおすすめです。
ここは新食感の焼き菓子やベーカリーが楽しめるお店。ほかにももちもちのパンのチョコブラウニーが入ったパンなど個性的なメニューもそろっているので、合わせて試してみるのも◎！
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市江南区線陵路161ギル 19
営業時間：10時〜21時30分（ラストオーダー21時）
■HAZ BAKERY（ハツベーカリー）
聖水エリアにあるベーカリーで、今、バタートックでオープン前から大行列を作っているお店のひとつ。
温かみのある空間に、たくさんの種類のパンがずらりと並び、目移りしてしまいます。
ここのバタートックは、“ワン（大きな）バタートック”として有名で一般的なものよりも少し大きめ。外側はしっかりとした硬さがあって、まるで硬めのカヌレのよう。外側は“バリッ”、中はもっちりした食感が楽しめます。
また、フルーツやクリームがたっぷり入ったボリューム満点のデザート系ベーグルも話題ですよ。
今、ここはオープンラン必須なのでオープン時間よりも前に並んでおきましょう。2個（5800ウォン）ずつの購入なのでその点にご注意を。
▼ショップリスト
住所：ソウル特別市 城東区 練武場ギル 37-14 1〜3階
営業時間：10時30分〜20時30分（ラストオーダー20時）
■BETTER THAN COOKIE（ベターザンクッキー）
聖水の北東に位置する「君子（クムジャ）」というところにあり、観光ではあまり訪れない場所ではありますが、バタートックが特においしいと話題を集めているお店です。
フランス産の高級バターを使用し、ゲランド塩をトッピングしたバタートックは、バターのいい香りがしっかりと伝わりつつ、粗塩のピリッとしたアクセントがくせになります。
店主のこだわりで、バターが重たくなりすぎずに楽しめるよう、何度も試行錯誤を繰り返してできたレシピなのだとか。
焼き上がりは12時からはじまり1日3回とのこと。また、現在は1人3個までの購入が可能です。
ひとりで運営されているお店なので少し時間がかかりますが、それでもここの味を求めて行列が絶えないお店。ぜひ足を運んでみてください。
▼ショップデータ
住所：ソウル特別市 広津区 君子路167 1階
営業時間：11時30分〜21時（月曜定休）
■今韓国に行くなら話題の「バタートック」を試してみて！
韓国のトレンドは本当に早く、あれだけ話題だったのになくなってしまうのもあっという間。今、話題のこのタイミングでぜひ楽しんでみてくださいね。