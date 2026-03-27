NEWSの加藤シゲアキ（38）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。直木賞にノミネートされた心境を明かした。

司会の黒柳徹子は冒頭、加藤について「作家にアイドル、俳優など、マルチな才能でご活躍」と紹介。「直木賞にもノミネート」と続けた。

「直木賞が凄いですよね」とあらためて伝えると、加藤は「ノミネート2回させてもらいました。受賞は逃したんですけれど」と笑顔で明かした。

「でも僕は作家として、新人賞を獲ってデビューするっていうのが普通作家の流れだと思うんですけれど、まあ自分がタレント活動をしていて小説を出させてもらったので、ちょっと作家の世界に横入りしたような感覚が」あったと告白。

「でも候補にしていただいた時に、少し自信がついたというか。背中を押していただいたなという」と語った。

加藤は小説家としては2012年1月に「ピンクとグレー」でデビュー。20年発表の「オルタネート」は第164回直木賞にノミネート、第42回吉川英治文学新人賞を受賞するなど、高く評価された。23年にも長編小説「なれのはて」が第170回直木賞候補作となっていた。