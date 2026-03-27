B-Rサーティワンアイスクリームが、Nintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを4月1日から5月7日までの期間限定で実施することが発表された。

【画像あり】新作フレーバーなどコラボ商品をチェック

本キャンペーンでは、『スーパーマリオギャラクシー』の世界観を表現した新作フレーバーや、コラボ限定デザインのダブルカップ、サンデー、セット商品などが展開される。「スーパーマリオブラザーズ」シリーズの40周年を記念したコラボレーションとなる。

4月の新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」は、ダークブルーのコットンキャンディ風味アイスクリーム、スカイブルーの塩ライチ風味ソルベ、ホワイトの洋梨風味ソルベの3色で構成。パワースター型菓子が加えられており、甘さ・しょっぱさ・酸味を掛け合わせたフレーバーとなっている。価格はシングル・レギュラーサイズで420円（税込）。

限定ダブルカップは2種類が用意される。マリオ、ピーチ、キノピオ、ロゼッタがデザインされたAデザインと、『スーパーマリオギャラクシー2』に登場するヨッシーとマリオがデザインされたBデザインで、価格はスモールダブル510円、レギュラーダブル760円（税込）。

さらに、ロゼッタの王冠ピックと「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付属する「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」も登場。チャームにはミニシリコンリングと金具が付いており、ペンケースやポーチなどに装着できる。価格はスモールダブル680円、レギュラーダブル930円（税込）。

サンデーは2種類が展開される。「スーパーマリオギャラクシー シングルサンデー」（580円・税込）は、ホイップクリーム、アラザン、チコのデザインチョコに加え、全6種類のマリオのピックからランダムで1種がトッピングされる。カップのスリーブは食べ終えた後にシールとして使用可能だ。

「スーパーマリオギャラクシー ダブルサンデー」（1,340円・税込）は、アイシングビスケットや銀箔シュガー、星型チョコ、キャラクターピックなどがトッピングされている。マイクロファイバー素材の「チコ オリジナルふわふわスリーブ」が付属する。

アイスクリーム8個が選べる「スイーツギャラクシーセット」も用意され、ゲーム内に登場する「ロゼッタの絵本」のアートを使用した「ロゼッタの絵本 オリジナルエコバッグ」が付いてくる。エコバッグは畳むと絵本型に収納できる仕様で、価格はスモール2,990円、レギュラー3,550円（税込）。

あわせて、キャンペーン開始日より全国31万枚限定で、ダブルカップまたはロゼッタ スペシャルダブルカップの購入者に「グランドスター型 シャインステッカー」がプレゼントされる。なくなり次第終了となる。

また、キャンペーン期間中にコラボ商品を購入し、スマートフォン向けアプリ『Nintendo Store』でGPSチェックインを行うと、オリジナルステッカーがもらえる。チェックインは期間中1日1回まで、1アカウントにつき1枚の配布となり、なくなり次第終了する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）