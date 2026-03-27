◆センバツ第９日 ▽準々決勝 智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）

智弁学園がセンバツ史上最大得点差となる８点差からの逆転勝利で、準決勝進出を決めた。２回表を終えた時点で０―８と絶望的な展開だったが、裏の攻撃で１点を返すと、３回からエースの杉本真滉投手（３年）を投入した。プロ注目の最速１４９キロ左腕が「球は走っていたので。チームの流れを変えてやろうと思っていた」と最初のイニングを抑えると、３回裏に３得点。４回も反撃を続け、５回に逆転した。

杉本は９回まで７イニングを３安打無失点。２回戦で１７得点を奪い、この日も猛攻を続けていた花咲徳栄の打線を完全に止めた。１回戦は１２９球で花巻東を完封し、２回戦も神村学園との延長１０回を１４３球の完投。ベンチスタートだったが「あまり疲れは感じませんでした」と備えていた。「２回戦より状態は良かった。直球で押していけたし、変化球でも打たせて取れた」と力を発揮した。

劣勢での登板は想定内だったが「３点、いっても４点差かなと思ってた。（出番も）思ったより早かった」と正直に吐露。それでも「だからといって、何も気にすることない。点差が開いていても、自分のピッチングで流れを持ってこれたらいい」と腕を振った。「すごい野手がいるので心強い。信じて投げました」。力投に攻撃陣が応え「やっぱりやってくれるな。その一言です。いつでも、どんな時でも頼りになる打線なので、ずっと信頼しています」と笑顔を見せた。

マウンドで笑顔も目立つが「表情が周りの野手、ベンチの選手にも影響する」と意識。先に投げた投手陣にも声をかけていた。「『楽しんだらいい。気楽にいってこい』と。結果が出なかったら自分が頑張って、次また投げられるようにしてあげるだけ」。エースの貫禄十分の左腕を、小坂将商監督も「杉本を投入して、あそこで流れが変わらなかったら負けゲームだと思って出しました。うちのエースとして、しっかり投げてくれた」と、たたえた。