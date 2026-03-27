☆ソフトバンク―日本ハム（１８：３０・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、日本ハム＝伊藤

新庄剛志監督で５年目を迎える日本ハムは２０１６年以来１０年ぶりのリーグ制覇を目指し、開幕戦で昨季王者のソフトバンクと対戦する。加入から３年目を迎えるレイエスが指名打者での先発が濃厚。開幕戦で本塁打となれば２４、２５年に次いで球団史上初の３年連続本塁打となる。

２４年はロッテの国吉から６回にだめ押しのソロ、２５年は９回に西武の今井からこちらもだめ押しとなるソロを放って２年連続の開幕戦で本塁打をマークしている。球団で過去に２年連続の本塁打をマークしているのは

山本 八郎（６０、６２年）

張本 勲（６９、７０年）

ウインタース（９０、９１年）

島田 一輝（０１、０３年）

レイエス （２４、２５年）

※山本、島田は自身が出場した開幕戦で２年連続

で、５人いるが、３年連続の開幕戦アーチはいない。２０１６年以来１０年ぶりのリーグ制覇を狙う日本ハムだが、昨季の１、２位対決となった開幕戦でレイエス弾が飛び出せば最高のスタートを切れるはずだ。

（その他のカード）

☆巨人―阪神（１８：１５・東京ドーム）巨人＝竹丸、阪神＝村上

☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：３０・横浜）ＤｅＮＡ＝東、ヤクルト＝吉村

☆広島―中日（１８：００・マツダスタジアム）広島＝床田、中日＝柳

☆ロッテ―西武（１８：３０・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝毛利、西武＝渡辺

☆オリックス―楽天（１８：３０・京セラドーム大阪）オリックス＝宮城、楽天＝荘司

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順