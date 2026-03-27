Ｊ２ヴァンフォーレ甲府は２７日、昨年現役を引退した、ホームタウン富士川町(旧増穂町)出身の柏好文さん（３８）がクラブアンバサダーに就任したと発表した。クラブアンバサダー就任は石原克哉氏、橋爪勇樹氏、小椋祥平氏、ハーフナーマイク氏に続いて第5代目。

クラブアンバサダーは、クラブの中期計画「CLUB VISION 2030」のキーワードでもある「Connect（つなぐ）」役割を担い、ヴァンフォーレとファン・サポーター、スポンサー、地域住民等、様々なステークホルダーを繋ぐ存在として多岐にわたり、クラブの顔として活動する。プロスポーツクラブとしてフットボールを通じた感動や熱狂の提供だけでなく「地域のスポーツクラブ」として健康、教育、環境、国際交流等を中心に、クラブが推進するノンフットボール領域において、人との交流を通じて「山梨から世界へ」笑顔を増やす活動を協働し行う。

柏さんは韮崎高、国士大を経て２０１０年に甲府入り。ＭＦとして活躍し、Ｊ１通算３５０試合３２得点、Ｊ２通算５８試合５得点。Ｊ通算４０８試合３７得点、カップ戦通算４４試合３得点、天皇杯通算３１試合４得点、ＡＣＬ通算２０試合０得点。

以下はクラブを通じての柏さんのコメント。

ヴァンフォーレ甲府は今、新たな形への第一歩を歩み始めたと思っています。

自分自身が培ってきた全ての経験や思考を、母校である韮崎高校、ヴァンフォーレ甲府、そして、山梨県の育成年代の子どもや指導者、保護者に伝えていけたらと思っています。

また、これまでサッカーに関わってこなかった方々や、他のスポーツに関わる方々、さらにはスポーツに関心のなかった方々にも、スポーツが持つ価値や力を感じていただけるような関わりを広げていくチャレンジをしていきたいと考えています。

甲府というクラブが甲府であるために、山梨に愛され、地域の誇りであり続けるために、サッカーの枠を超えて社会に必要とされる存在を目指していきます。

クラブに関わる全ての皆様と一緒になって、今まで以上に地域に根付いたクラブにしていけたらと思います。宜しくお願い致します。