エンゼルスは２６日（日本時間２７日）に敵地で行われたアストロズとの開幕戦に３―０で快勝。２０１４年を最後に逃し続けているプレーオフ進出に向け、好スタートを切った。

主砲がひと振りで決めた。０―０の７回一死。「２番・中堅」で出場したマイク・トラウト外野手（３４）は２番手右腕、ＡＪ・ブルボーの１５６キロ直球を左翼スタンドへ運んだ。先制の１号ソロ。主砲の一発で目覚めたエンゼルス打線は８回、９回にも追加点を奪い、開幕戦を白星で飾った。

トラウトは初回の第１打席から３打席連続四球で出塁。盗塁も一つ成功して２打数１安打１打点の活躍で、ＭＬＢの歴史に名を刻んだ。米メディア「スポーティング・トリビューン」のジャック・ジェーンズ記者は「マイク・トラウトは開幕戦で本塁打１本以上、四球三つ以上、盗塁一つ以上を記録したＭＬＢ史上２人目の選手となり、ターナー・ウォードに続いた」と報じた。

一方、ＭＬＢ公式サイトのレット・ボリンジャー記者は「マイク・トラウトは２０００年のダリン・エルスタッド以来、開幕戦で４度出塁した初のエンゼルス選手だ」と投稿。史上２人目となるＭＬＢ記録と球団記録を更新したという。

近年はケガ続きで不完全燃焼が続いているトラウトの好発進に、米メディア「クラッチ・ポインツ」は「今年は、トラウトは得意とする選球眼をさらに磨いているようだ。アストロズ戦では３四球を選んだが、これはどんな打者にとっても驚異的な記録だ。エンゼルスのスター選手は最高のスタートを切った」と解説。

さらに「ここ数年、多くの怪我に悩まされてきたため、衰えが見え始めていた。マイク・トラウトのキャリアは終わりを迎えたのだろうか？ しかし、トラウトのキャリアの終焉を告げる噂は大きく誇張されていることが判明した」と完全復活を予感していた。