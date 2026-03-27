福岡市東区にある食品会社の物流センターでは25日、大型冷蔵倉庫の見学会が開かれました。



分厚い防寒着をまとった小学生と保護者、およそ30人が足を踏み入れたのはマイナス23℃の世界です。真冬の富士山の頂上と同じくらいの寒さだということです。



ぬれたタオルをしばらく振り回すと。



■小学生

「ヘルメットに当たっても戻らない。カッチカチだ。」



■保護者

「想像以上に寒くて、ここでお仕事している人は大変だなと思いました。」





この体験イベントは、食品流通の仕組みや冷蔵倉庫の役割を学んでもらう目的で開かれました。冷蔵倉庫の中でシャボン玉を膨らませたらどうなるのかという実験も行われました。シャボン玉はふわりと浮き上がりましたが、割れた瞬間、雪のように舞い落ちました。■小学生「風船が割れて、ラップみたい。」「わー、すごい。」手に持っていたシャボン玉の液も、いつの間にか凍っていました。体験を終えた子どもたちは。■小学生「思っていたよりも寒かった。」「予想と違って面白かった。」主催した食品会社は「今回の体験を通して、食を支える役割について興味を持ってもらえたら」と話していました。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月26日午後5時すぎ放送