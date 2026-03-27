ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。札幌ラーメンを満喫した。札幌の“ベタ”なグルメといえば「味噌ラーメン」と即答した佐藤だが、今回待ち受けていたのは、想像を超える「超レア」な体験の連続だった。

まず向かったのは、全国からファンが詰めかける有名店「すみれ 中の島本店」。しかし、案内役の松尾香奈アナウンサーから告げられたのは「ここでは食べません」という衝撃の一言だった。実は、すみれを立ち上げた村中伸宜社長が自ら厨房に立つ、冬季かつ土日祝のわずか３時間半しか営業しないという、テレビ初公開の超限定店へと案内されたのだ。

憧れの“ラーメン界のレジェンド”村中社長と対面し、思わず「握手してください！」と大興奮の佐藤。そこで提供されたのは、道産牛のしっぽの骨を煮込んだ旨味たっぷりのスープに、味噌漬けにした自家製ローストビーフを添えた「テールラーメン」。その芳醇な味わいに「うますぎ！すごい濃厚なのにサラサラ食べられる」「言葉にならない」と至福の表情を浮かべ「あと二口くらいのんだら召されそう」と独特の表現で絶賛した。

続いて、２週間で６５０杯を売り上げたというレアな「つけ麺」を懸け「昨日ラーメンを食べて写真を撮った人を３人探す」という過酷なミッションに挑戦。ラーメン大国・札幌とはいえ「昨日」かつ「写真」という条件に苦戦し、１５人に聞いてわずか１人という絶望的な状況に追い込まれたが、持ち前の明るさで観光客に声をかけ続け、見事にクリアした。

ミッションのご褒美として訪れた「ラーメン つけ麺 ＮＯＦＵＪＩ」では、ホルモンの希少部位である直腸を使用した「ＳＨＩＯ ホルモン つけ麺」を堪能。魚介と豚骨を３日間煮込んだＷスープと、旨味が凝縮されたホルモンの融合に、佐藤は「初めて食べる味かも。破壊的なうまさ！」と目を丸くした。仕込みが深夜に及ぶため、妥協したくないという理由から２週間しか提供されないという店主のこだわりが詰まった一杯に「並んでほしい！これは美味しい！」と熱烈に呼びかけた。

北海道の冬を熱くする、レジェンドとアイドルの“旨味”あふれる交流。佐藤の真っ直ぐで熱い食レポが、札幌の街に新たなワクワクを届けた。