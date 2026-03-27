文化放送、＝LOVE齋藤樹愛羅&≠ME櫻井ももの冠番組「休止・終了」経て…新番組スタート
文化放送は27日、レギュラー番組『#C-pla presents ＝LOVE齋藤樹愛羅・≠ME櫻井もものしーぷらじお』（毎週日曜 後9：00）について、諸般の事情により終了すると発表。4月12日から新番組『＝LOVE 齋藤樹愛羅・≠ME 櫻井もものタイトル未定（仮）』が同時間帯でスタートすると発表した。
【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・ ≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止のお知らせ（全文）
新番組の正式タイトルは現在未定。番組スタッフによる会議でも2人にぴったりな“かわいいタイトル”を決めきることができなかったため、4月12日の初回放送内にて、パーソナリティの齋藤・櫻井本人が決める形となる。
同局のXでは「2月22日(日)より放送を休止しておりました「#C-pla presents =LOVE 斎藤樹愛羅・#ME櫻井もものしーぷらじお」(毎週日曜日午後9時〜9時30分)は、諸般の事情を鑑み、当社で慎重に検討を重ねました結果、放送を終了させていただくこととなりました。また、番組内で制作を進めておりました番組オリジナルカプセルトイにつきましても、誠に残念ながら、発売を中止させていただきます」と伝えられていた。
【画像】文化放送『#C-pla presents =LOVE 齋藤樹愛羅・ ≠ME櫻井もものしーぶらじお』番組放送休止のお知らせ（全文）
新番組の正式タイトルは現在未定。番組スタッフによる会議でも2人にぴったりな“かわいいタイトル”を決めきることができなかったため、4月12日の初回放送内にて、パーソナリティの齋藤・櫻井本人が決める形となる。