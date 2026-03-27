◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ー阪神（3月27日、東京ドーム）

支配下登録、開幕1軍という大きな目標を達成した巨人の宇都宮葵星（きさら）選手。開幕戦を前に少し緊張しているかと思いきや、「いまはしてないです」と笑顔を見せました。

自分の立ち位置は「（増田）大輝さんのようなユーティリティープレーヤー」と理解。練習も内外野の守備、走塁、打撃とどう時間を使うかがカギになってきます。「外野はやってないですけど、去年も試合前はいろんなことやってたんで、しんどいですけど、そんな苦はないって感じです」とした宇都宮選手。心にあるのは去年まで2軍監督を務めていた桑田真澄氏の言葉です。

「プロだから、練習の時からもミスしてたら、ダメだよ。それじゃプロじゃないぞ。練習からも自覚を持ってやれと。自分の頭で考えて練習をしなさいって」

この言葉を胸に、この日、開幕1軍の舞台に立つ宇都宮選手。現在の目標は「盗塁を10個すること」。

「とりあえずそれを達成してから、また新しい目標を立てようと思います」

まだ21歳。宇都宮選手のプロ野球人生は始まったばかりです。