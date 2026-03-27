◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)

2年連続で開幕投手をつとめ、2年連続で勝利投手となったドジャースの山本由伸投手。試合後に投球を振り返りました。

序盤から無失点の立ち上がりとするも、4回に痛恨の先制2ランを浴びた山本投手。それでも状態を乱さず、6回6奪三振2失点と好投を披露しました。山本投手は「初回から思い切り投げられましたし、先制のホームランを許してしまいましたけど、しっかり切り替えて、次に向かって行けたので、どんどんピッチングが良くなって来たかなと思います」と納得のコメント。一発を浴びた場面についても「そんな悪いボールだったわけではないですけど、はじき返されるようなボールになってしまった」としながら、「ランナー出しての一発だったので、悔しさはすごく大きかったですけど。そこからなんとか立て直せたので、そこはすごくよかったかな」と語りました。

メジャーでは今季から『自動ボールストライク(ABS)チャレンジシステム(通称：ロボット審判)』を導入。この試合もジャッジが覆る場面がありましたが、山本投手は「もちろん不利になったり有利になったりあると思いますけど、正しいジャッジをしてるというのはすごく僕は好きだなと思います」と好印象を示しました。

本拠地での開幕戦ということで、試合前セレモニーから大盛り上がりを見せていたドジャー・スタジアム。山本投手は「試合開始前からすごい盛り上がりでしたし、またロスのファンの皆さんの前に戻ってこられたことが嬉しいです。今日はとにかく勝てたので。またもっと良い姿を見せられるように、頑張りたいと思います」と意気込みました。そんな中で記者から「120勝できるんじゃないかと書きたいと思っている」と投げかけられると、「僕もそう願いたいです(笑)」と笑顔を見せました。