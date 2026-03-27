店舗や個人宅の電話番号を調べるＮＴＴの番号案内と、折りたたみ式の携帯電話「ガラケー」。

多くの人に親しまれてきた電話にまつわるサービスとモノが今月末、相次いで姿を消す。背景には、スマートフォンの普及がもたらした暮らしの変化がある。（広瀬航太郎）

減る固定電話

「お名前を教えてください」「では番号をご案内します」

番号案内の終了まで１か月を切った今月４日。横浜市にある「ＮＴＴネクシア」（本社・札幌市）のコールセンターでは、オペレーターが問い合わせの電話にせわしなく対応していた。

番号案内は日本で電話が開通した１８９０年に始まり、１９８９年、「１０４」番でつながる現在の形になった。

問い合わせには、季節や時代を反映するものもある。オペレーター歴２５年の佐藤真砂子さん（６３）はクリスマスの時期、幼い子から「サンタさんの番号を教えて」と聞かれたときのことを笑って振り返る。「『ごめんね、教えられないの』と応えました」

そんな幅広い世代に親しまれたサービスが終わるのは、固定電話が減り、番号を簡単に調べられるスマホが普及したためだ。

総務省の２０２４年の調査では、固定電話の世帯所有率は５４％だった一方、スマホは９０％に達した。こうした傾向に伴って番号案内の利用も減り続け、ピーク時に年間約１２億件だった問い合わせ件数は２４年度に約１０００万件となった。

サービス終了にあわせ、紙の電話帳「タウンページ」も発行を終える。ＮＴＴの担当者は「今後はインターネット電話帳を利用してもらうことで、地域の企業や住民をつなぐ使命を果たしていく」と強調する。

独自の進化

東京都千代田区の「ドコモショップ丸の内店」には今年に入り、ガラケーからスマホに機種変更を希望する客が続々と訪れている。スタッフの山田健太さん（３０）は「『電話しか使わないのでスマホを買う必要がなかった』というお客もいる」と話す。

名桜大の木暮祐一教授（サービス情報学）によると、１９９０年代半ば、固定電話が携帯電話に置き換わるきっかけを作ったのがガラケーだった。携帯でのインターネット接続を可能にした「ｉモード」など、海外の携帯にはない独自の進化を遂げてきたことから、海で隔離された東太平洋のガラパゴス諸島にちなんでそう名付けられた。

だが、２００８年、国内で米アップル社の「ｉＰｈｏｎｅ」が登場すると、その優位性が揺らぐ。１１年の東日本大震災後にＬＩＮＥなど通信アプリの重要性が認識され、スマホに切り替える人が一気に増えた。

スマホの利用拡大に伴って通信規格も発展し、より高速通信が可能な「４Ｇ」「５Ｇ」が登場した。ガラケーで使われる「３Ｇ」を維持するメリットが薄れ、ＮＴＴドコモが終了を決めたことでガラケーの歴史も幕を閉じることになった。ＫＤＤＩやソフトバンクはすでに終了している。

ガラケーなど２０００台近くの端末を収集している木暮教授は「ガラケーは、旅行先できれいな景色を眺めながらその様子を家族に伝えるなど臨場感のあるやり取りを可能にしてくれた。今後、通信端末がさらに多様化しても、こうしたコミュニケーションは残り続けるだろう」と話した。

スマホ所有率、８０歳以上は３０％

総務省が２０２４年に行った調査によると、スマホの年代別の所有率は、４０歳代が９５％と最多で、６０歳代は８７％、小学生に当たる６〜１２歳も半数近い４９％に上った。

普及に伴って行政サービスでも使われるようになり、２３年にはマイナンバーカード機能をスマホで利用できるようになった。東京都は今年２月、物価高対策の一環で、公式アプリを通じて買い物に使えるポイントを付与する事業を始めた。

ただ、８０歳以上の所有率は３０％と低い。ガラケーの終了で不慣れなスマホに移行する高齢者が増加するとみられ、行政サービスを公平に受けられるよう高齢者向けのスマホ教室を開催する自治体も増えている。

ＩＴジャーナリストの三上洋さん（６０）は「スマホは生活のあらゆる場面で欠かせないものとなった。メーカー側も、操作に慣れない人でも使いやすい端末を提供するなどして、『デジタル格差』を生じさせない必要がある」と指摘する。