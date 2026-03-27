Da-iCEの工藤大輝が初めてトータルプロデュースを手がけるガールズコレクティブ Re:inc.（リンク）が始動。本日3月27日にデビューEP『Pre:inc.』を配信リリースした。

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Re:inc.はダンス＆ボーカルを中心に活動する5人と、映像／デザインなどのクリエイティブワークに特化した2人からなる計7人で構成されている。パフォーマンスメンバーはLIKO、SAKI、NENE、VALE、RANAで、メンバー全員が20歳を超えているが、幼少期からダンスやボーカルのトレーニングを積み、さまざまなグループの練習生として活動しながらもデビューに至らなかった経験を持っている。“20歳という年齢の壁”を乗り越えながらも夢を諦めず、それぞれの想いを背負って本プロジェクトに集結した。

音楽的には、シティポップやヒップホップ、R&Bといった要素を現代的なJ-POPとして再構築することをテーマとしている。近年はオーディション番組をきっかけにデビュータイミングから注目を集めるアーティストも多い中、工藤は「自分もそうだったように、良い経験も苦い経験もしながら、アーティストとして成長していってほしい」と語り、自身の経験を活かした、0から作り上げていくプロデュースを行っている。

また、デビューEPには「Plastic Love」「FLY-DAY CHINATOWN」「time after time」といった楽曲をRe:inc.のスタイルで再解釈したカバー曲3曲に加え、工藤大輝が作詞作曲を手がけたオリジナル楽曲「LITM」「TCIY」「LOVE」の計6曲が収録されている。

（文＝リアルサウンド編集部）