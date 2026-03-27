「必ず潰さないといけない」先発有力の日本代表ボランチが“イタリアMVP男”を警戒「キーマンになる選手」
英国遠征中の日本代表は28日、敵地グラスゴーでスコットランド代表と対戦する。
ボランチでの先発が予想される佐野海舟は、相手のキーマンとなるナポリのMFスコット・マクトミネイについて、こう印象を語った。
「キーマンになる選手だと思うので、必ず潰さないといけないと思いますし、相手もそこをメインとしてやってくると思うので、そこの対応というのはしっかりやれればいいかなと」
具体的な対策としては、「まずボールを簡単に触らせないことが大事だと思いますし、それがダメだったら次の方法というのを切り替えるスピードっていうのも必要かなと思います」と述べている。
「予測、ポジショニングが大事だと思いますし。そこで取れればいいですけど、他もカバーしながらやらないといけないと思いますし、そこのバランスはしっかり見て」
昨シーズンにセリエAで12ゴール・６アシストをマークして優勝の原動力となり、シーズンMVPを獲得した29歳を、デュエルに強い佐野がどれだけ封じ込められるか。試合のポイントとなりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
ボランチでの先発が予想される佐野海舟は、相手のキーマンとなるナポリのMFスコット・マクトミネイについて、こう印象を語った。
「キーマンになる選手だと思うので、必ず潰さないといけないと思いますし、相手もそこをメインとしてやってくると思うので、そこの対応というのはしっかりやれればいいかなと」
具体的な対策としては、「まずボールを簡単に触らせないことが大事だと思いますし、それがダメだったら次の方法というのを切り替えるスピードっていうのも必要かなと思います」と述べている。
昨シーズンにセリエAで12ゴール・６アシストをマークして優勝の原動力となり、シーズンMVPを獲得した29歳を、デュエルに強い佐野がどれだけ封じ込められるか。試合のポイントとなりそうだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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