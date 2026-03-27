タレントで歌手の中川翔子が27日、Xを更新。ストーカー規制法の強化を訴えた。

東京・豊島区のサンシャインシティ内にある「ポケモンセンターメガトウキョー」で発生した女性刺殺事件をめぐっては、警視庁が以前に被害女性から相談を受けて容疑者の元交際相手の男をストーカー規制法違反容疑で逮捕していたことも報じられたことから、同法の効果や法定刑について疑問の声もあがっている。

そうした中、長年にわたってストーカー被害に苦しめられてきた中川は「ストーカーにロックオンされた被害者が絶対的に守られるために今以上に強化されてほしい、、被害者がお金も時間もかけて引っ越したり泣き寝入りしたり、恐怖にさらされて怯えて日々を過ごすのは本当につらいこと」と被害者の実情を記した。

続けて「なにかあってからでは遅い、警察に相談してできる限りのことをしても異常な犯人が何をするかわからない、逮捕までされたようなストーカーはGPSをつけて近寄れなくなってほしい加害者の人権より被害者の命と安全が守られてほしい」と訴え、「放たれたあとどうなったかその後がわからないままなのも怖い」と思いをつづった。